«Россети Урал» — «Свердловэнерго» вложили более 1 млн рублей в модернизацию подстанции «Мартюш»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Свердловэнерго» отремонтировали оборудование подстанции 110/10 кВ «Мартюш». Объем средств на реализацию ремонта составил более 1 млн руб.
Как сообщает пресс-служба компании, данный центр питания обеспечивает электроснабжение более 10 тыс. человек, проживающих в городе Каменске-Уральском, а также в населенных пунктах Мартюш и Брод Каменского городского округа.
По словам специалистов, на подстанции был произведен капитальный ремонт важного оборудования — линейного выключателя 110 кВ «Синарская». В соответствии с программой ремонтов, на коммутационном аппарате произведена замена фарфоровых покрышек 110 кВ. Также специалисты энергокомпании выполнили ремонт другого подстанционного оборудования: силового трансформатора, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения.
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