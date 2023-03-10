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Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 30,7%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-феврале 2023 года составил 12,9 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 30,7%.

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