Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 30,7%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-феврале 2023 года составил 12,9 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 30,7%.
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