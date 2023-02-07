Объем перечисленных средств ММК на социальные программы за 2022 год составил более 3 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 10.04.2023. Все социальные обязательства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2022 году были выполнены, а затраты на реализацию социальных программ и благотворительные цели увеличились по сравнению с предыдущим годом на 20% и превысили 3 млрд руб. Из них 1,4 млрд руб. направлены на поддержку льгот и гарантий работников комбината.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, компания направляет средства на благотворительность и развитие территорий. Кроме того, комбинат продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Эффективным инструментом поддержки стал, по словам специалистов, Индустриальный парк, созданный на освободившихся площадях калибровочного завода.



Отмечается, что за 2022 год объем отгруженной резидентами парка продукции увеличился на 38% и составил более 5 млрд руб. Создано 61 новое рабочее место, теперь на площадке трудятся более тысячи сотрудников, уточнили в компании. Объем инвестиций в производство за год составил 667 млн руб., а всего за шесть лет работы парка — более 1,7 млрд руб. В этом году планируется развивать инфраструктуру, продолжить снос аварийных зданий. То есть для будущих резидентов есть возможность построить производственные и складские помещения.



Напомним, что ПАО «ММК» оказывает помощь спорту, в частности, спортивному клубу «Металлург-Магнитогорск». Результатом такой деятельности стал массовый охват работников занятиями спортом и многочисленные награды на соревнованиях разного уровня. Также возродили состязания в акватории Урала, развивается и парусный спорт. Кроме того, для горожан и гостей Магнитогорска организовали экскурсии по воде, в загородные санатории и дома отдыха. Отмечается также рост числа отдыхающих в последние годы. Улучшается инфраструктура домов отдыха — в прошлом году в санатории «Юбилейный» на озере Банное введено в эксплуатацию здание клуба 72F.