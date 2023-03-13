На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 10-12 апреля ожидается температура воздуха от +3 до +11 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -8 градусов.



Помимо это, местами на территории региона пройдут дожди и мокрый снег.