На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 10-12 апреля ожидается температура воздуха от +3 до +11 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -8 градусов.
Помимо это, местами на территории региона пройдут дожди и мокрый снег.
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