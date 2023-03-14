УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» организовала клуб по интересам в ЖК NOVA Park

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» выступила инициатором организации клубов по интересам. Творческие и досуговые мероприятия будут проходить на базе нового соседского центра в ЖК NOVA Park, сообщает пресс-служба застройщика.

«Чтобы построить город будущего, недостаточно только возводить комфортные и красивые жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, благоустраивать парки и набережные. Городу нужны счастливые, активные жители. Надеемся, что площадки для общения, проведения творческих мероприятий, которые мы закладываем в своих проектах, помогут создавать прочный фундамент гармоничных отношений между людьми, окажут психологическую и дружескую поддержку тем, кому она необходима», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Посещать тематические встречи смогут жители двух территорий Екатеринбурга, где активно развивается жилое строительство: Академического и Широкой Речки. Первый визит на любое мероприятие бесплатный, однако ввиду ограниченного количества мест необходима регистрация. В течение двух месяцев клубы будут работать в тестовом режиме, в дальнейшем, если проект найдет отклик у большого количества горожан, ее его ждет развитие.

Стоит отметить, что клубные встречи ориентированы на людей из определенных социальных и возрастных групп. Так, для молодых мам в клубе раз в неделю проходят различные танцевальные мероприятия. Подростки в возрасте от 11 до 14 лет имеют возможность посетить занятия в «Клубе молодых», где для них организованы занятия по пению, танцам и обучению фотографии. Для людей в возрасте старше 55 лет по четвергам проходят вечера в «Клубе старших».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.03.2023 «Атомстройкомплекс» отремонтирует в 2023 году дороги на шести улицах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поделилась своими планами по намеченным на 2023 год ...

17.01.2023 «Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из ...

23.11.2021 «Атомстройкомплекс» построит у Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой комплекс River Park

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построит вблизи Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой ...

16.07.2021 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир во втором квартале ЖК NOVA Park

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. В Екатеринбурге в микрорайоне Широкая Речка во втором квартале ЖК NOVA Park открылась ...

01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.1
Архив новостей
Апрель 2023 (180)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18