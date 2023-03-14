В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» организовала клуб по интересам в ЖК NOVA Park

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» выступила инициатором организации клубов по интересам. Творческие и досуговые мероприятия будут проходить на базе нового соседского центра в ЖК NOVA Park, сообщает пресс-служба застройщика.



«Чтобы построить город будущего, недостаточно только возводить комфортные и красивые жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, благоустраивать парки и набережные. Городу нужны счастливые, активные жители. Надеемся, что площадки для общения, проведения творческих мероприятий, которые мы закладываем в своих проектах, помогут создавать прочный фундамент гармоничных отношений между людьми, окажут психологическую и дружескую поддержку тем, кому она необходима», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.



Посещать тематические встречи смогут жители двух территорий Екатеринбурга, где активно развивается жилое строительство: Академического и Широкой Речки. Первый визит на любое мероприятие бесплатный, однако ввиду ограниченного количества мест необходима регистрация. В течение двух месяцев клубы будут работать в тестовом режиме, в дальнейшем, если проект найдет отклик у большого количества горожан, ее его ждет развитие.



Стоит отметить, что клубные встречи ориентированы на людей из определенных социальных и возрастных групп. Так, для молодых мам в клубе раз в неделю проходят различные танцевальные мероприятия. Подростки в возрасте от 11 до 14 лет имеют возможность посетить занятия в «Клубе молодых», где для них организованы занятия по пению, танцам и обучению фотографии. Для людей в возрасте старше 55 лет по четвергам проходят вечера в «Клубе старших».