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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,4%, за месяц — на 2,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 424 квартиры в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 102 дня.

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