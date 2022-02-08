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Вчера, 15:43

Сумма выданных физлицам кредитов в РФ за месяц выросла на 35%

УрБК, Москва, 07.04.2023. В России в марте этого года физическим лицам выдали кредитов на сумму более 1,34 трлн руб. Это на 35% превышает показатель предыдущего месяца этого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспресс-мониторинга Frank RG.

Отмечается, что по итогам марта рост показали все сегменты кредитования. Так, сегмент необеспеченных кредитов наличными увеличился почти на 39%, до 631,5 млрд руб. Вырос он и в количественном выражении — на 33%, до 3 млн кредитов.

В сегменте автокредитования, в свою очередь, рост по итогам марта составил 21,5% в денежном выражении (до 39,7 млрд руб.) и 14% — в количественном (до 71,1 тыс. кредитов).

Объем выдач ипотечных кредитов составил 573,5 млрд руб., что больше показателя предыдущего месяца на 35,1%. Число выданных банками в марте ипотечных кредитов оказалось выше показателей февраля на 36% (154,3 тыс. кредитов).

По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, ускорение выдач отчасти объясняется постепенным восстановлением аппетита к риску ряда банков и их стремлением нарастить портфели в наиболее прибыльных сегментах бизнеса.

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