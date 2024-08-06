За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн рублей

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Объем выданных кредитов физлицам в РФ за месяц снизился более чем на четверть

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УрБК, Москва, 16.01.2018. За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали заемщикам 30,37 млн новых кредитов на ...