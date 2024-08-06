За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.10.2024. За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн руб. Это на 11% ...06.08.2024 Объем выданных кредитов физлицам в РФ за месяц снизился более чем на четверть
УрБК, Москва, 06.08.2024. В России в июле 2024 года физлицам выдали кредиты на сумму 1,251 трлн руб. По сравнению с ...08.02.2022 Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%
УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...13.01.2022 Российские банки в 2021 году выдали кредиты населению на 14 трлн рублей
УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...16.01.2018 За 11 месяцев 2017 года российские банки выдали более 30 млн кредитов
УрБК, Москва, 16.01.2018. За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали заемщикам 30,37 млн новых кредитов на ...