УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн рублей

За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн руб. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Frank RG.

Эксперты отметили, что по результатам сентября россияне оформили кредиты наличными на сумму 433,8 млрд руб. Это на 23% меньше, чем в августе. В последний раз такое снижение показателя было зафиксировано в январе 2023 года. По прогнозам специалистов, в России кредиты наличными к концу года вряд ли превысят 20%.

По данным Frank RG, в сентябре 2024 года банки оформили жителям России кредиты на сумму 1,086 трлн руб. Показатель на 9,3% ниже, чем в прошлом месяце. Это на 37,6% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. По итогам сентября произошло снижение во многих сегментах кредитования, кроме автокредитов. Однако сегменты ипотечного кредитования и кредитов в точках продаж (POS) показали уменьшение по итогам сентября как в количественном, так и в денежном выражении.

«Всего по итогам девяти месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10% ниже, чем за аналогичный период 2023 года», — пишет издание.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 16:16 За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.10.2024. За девять месяцев 2024 года банки в России выдали кредиты на сумму 11,1 трлн руб. Это на 11% ...

06.08.2024 Объем выданных кредитов физлицам в РФ за месяц снизился более чем на четверть

УрБК, Москва, 06.08.2024. В России в июле 2024 года физлицам выдали кредиты на сумму 1,251 трлн руб. По сравнению с ...

08.02.2022 Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%

УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...

13.01.2022 Российские банки в 2021 году выдали кредиты населению на 14 трлн рублей

УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...

16.01.2018 За 11 месяцев 2017 года российские банки выдали более 30 млн кредитов

УрБК, Москва, 16.01.2018. За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали заемщикам 30,37 млн новых кредитов на ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (169)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18