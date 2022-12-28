В Екатеринбурге на следующей неделе начнут наносить новую дорожную разметку

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Со следующей недели в Екатеринбурге на улицы города начнут наносить свежую дорожную разметку. Об этом написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале, отметив, что раньше этого сделать было нельзя, так как не прогрелся асфальт.
«Объем таких работ в этом году больше, чем в предыдущем: 653 км. улиц и дорог, 1 тыс. 279 пешеходных переходов, 1 тыс. 051 остановка общественного транспорта. Кроме того, начнем больше наносить разметку в термопластике — он и в жару, и в мороз держится лучше, чем краска», — написал Алексей Орлов.
Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
Он также добавил, что «Центр дорожного движения» уже провел подготовку к работам. В частности, была закуплена новая техника и увеличено количество рабочих.
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...15.09.2021 На отремонтированной улице Гагарина в Екатеринбурге осталось нанести дорожную разметку
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. Участок улицы Гагарина между улицами Малышева и Библиотечной стал последним объектом ...02.09.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал создание разметки для велодорожек на улицах города
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. На улицах Екатеринбурга планируется создание специальной разметки, отделяющей пешеходов ...04.05.2016 В Екатеринбурге обновили дорожную разметку на 3,2 тыс. кв. м пешеходных переходов
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2016. В Екатеринбурге обновили дорожную разметку на 3 тыс. 277 кв. м нерегулируемых ...