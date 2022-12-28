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В Екатеринбурге на следующей неделе начнут наносить новую дорожную разметку

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Со следующей недели в Екатеринбурге на улицы города начнут наносить свежую дорожную разметку. Об этом написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале, отметив, что раньше этого сделать было нельзя, так как не прогрелся асфальт.

«Объем таких работ в этом году больше, чем в предыдущем: 653 км. улиц и дорог, 1 тыс. 279 пешеходных переходов, 1 тыс. 051 остановка общественного транспорта. Кроме того, начнем больше наносить разметку в термопластике — он и в жару, и в мороз держится лучше, чем краска», — написал Алексей Орлов.

В Екатеринбурге на следующей неделе начнут наносить новую дорожную разметку
Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Он также добавил, что «Центр дорожного движения» уже провел подготовку к работам. В частности, была закуплена новая техника и увеличено количество рабочих.

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