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На Среднем Урале вакансии производственных предприятий составляют 15% от общего числа предложений о работе

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. На сегодняшний день производственными предприятиями в Свердловской области открыто 6,3 тыс. вакансий. Это 15% от общего количества актуальных предложений о работе в регионе, говорится в исследовании hh.ru.

При этом самыми востребованными на производственных предприятиях являются менеджеры по продажам (7,4% вакансий), токари и фрезеровщики (6,5%), инженеры-конструкторы (5,2%), слесари (4,6%) и технологи (3,7%).

Что касается средних предлагаемых в вакансиях зарплат, их размер варьируется от 45 тыс. 977 руб. до 91 тыс. 954 руб. Самые высокие зарплаты предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» — в среднем 80 тыс. 459 руб.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, рабочие и производственные специальности долгое время не пользовались спросом среди выпускников школ, так как считались непрестижными и малооплачиваемыми. Она считает, что на сегодняшний день одной из задач рынка труда является привлечение молодежи в производственную отрасль, над чем уже работают многие компании.

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