На Среднем Урале вакансии производственных предприятий составляют 15% от общего числа предложений о работе

УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru ...

Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%

Свердловские центры занятости применяют «холодные» звонки и sms-оповещения для информирования о вакансиях

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области с начала 2022 года было открыто 4,4 тыс. вакансий на ...

Число вакансий на машиностроительных предприятиях Свердловской области за год выросло на 35%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Свердловская область оказалась на пятом месте по России по количеству предложений о ...

Свердловская область на пятом месте по количеству вахтовых вакансий в стране

В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...