Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет достигла 16,3%. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 2,4 процентных пункта (п.п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Помимо этого, выросла доля автокредитов в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 1,4 п. п. (до 37,1%). В то же время сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было отмечено у заемщиков от 40 до 50 лет (на 1,5 п. п., до 27,3%) и старше 50 лет (на 2,3 п. п., до 19,3%).
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