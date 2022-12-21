Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

На Среднем Урале значение ПКР заемщиков по автокредитам в 2022 году составило 542 балла

УрБК, Москва, 02.11.2022. В январе-сентябре 2022 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ...

Доля заемщиков 30-40 лет в структуре выданных потребкредитов в январе-сентябре выросла до 33%

УрБК, Москва, 08.09.2022. В России выросла доля пользователей кредитных карт возрастом старше 50 лет, говорится в ...

НБКИ: В России выросла доля пользователей кредитных карт старше 50 лет

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...