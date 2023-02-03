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ЦБ РФ с 1 октября упростит порядок запуска банками мобильных офисов

УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России с 1 октября этого года упрощает порядок открытия банками мобильных офисов. Также увеличен список операций, проводимых мобильным офисом банка, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Благодаря этим изменениям банки смогут увеличить возможности по оказанию их услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и ЧС.

Также в возможности мобильного офиса входит проведение операций по кредитованию граждан, переводов по их счетам и без открытия банковского счета, осуществление кассового обслуживания в полном объеме, предоставление услуги инкассации компаниям.

Отмечается, что кредитно-финансовые организации сами будут определять число сотрудников, работающих в мобильном офисе.

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