ЦБ РФ с 1 октября упростит порядок запуска банками мобильных офисов

Банк России с 1 октября этого года упрощает порядок открытия банками мобильных офисов. Также увеличен список операций, проводимых мобильным офисом банка, сообщается в Telegram-канале регулятора.
Благодаря этим изменениям банки смогут увеличить возможности по оказанию их услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и ЧС.
Также в возможности мобильного офиса входит проведение операций по кредитованию граждан, переводов по их счетам и без открытия банковского счета, осуществление кассового обслуживания в полном объеме, предоставление услуги инкассации компаниям.
Отмечается, что кредитно-финансовые организации сами будут определять число сотрудников, работающих в мобильном офисе.
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