Компания «Атомстройкомплекс» начала мониторить влажность и температуру в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В квартирах одного из жилых комплексов компании «Атомстройкомплекс» появилось оборудование для измерения качественных показателей микроклимата. Специальные датчики «Цельсиум» от компании МТС в круглосуточном автоматическом режиме фиксируют показания по четырем параметрам: температура, влажность, давление и качество воздуха, сообщает пресс-служба девелопера.



Преимущество датчиков «Цельсиум» для застройщика заключается в том, что они позволяют увидеть не результаты разовых замеров, а отслеживать их изменения в динамике — то есть понимать, как живет готовая квартира, как реагирует на изменение погоды, работу бытовых приборов и другие факторы. При этом наблюдать за изменением показателей специалисты компании «Атомстройкомплекс» смогут удаленно — все данные фиксируются в системе каждые 10 минут.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



«Большая часть строительных и отделочных материалов имеют в своем составе воду, поэтому после окончания строительства дом еще некоторое время сохнет, излишняя влажность активно испаряется. В первые годы эксплуатации необходимо строго следить за микроклиматом в квартире и поддерживать определенные параметры влажности и температуры, не допуская образования конденсата. Благодаря беспроводным измерителям динамичное наблюдение будет показывать нам случаи резких перепадов температуры в квартире, или критичное повышение влажности», — рассказала заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.



Новые датчики с разрешения собственников были установлены в двух квартирах дома, введенного в эксплуатацию в 2019 году. Это первый этап эксперимента. На следующих этапах датчики будут установлены в домах разных годов постройки с другими вентиляционными решениями. Это позволит специалистам объективно оценить и сравнить качество примененных узлов и их реализации.