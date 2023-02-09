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Компания «Атомстройкомплекс» будет мониторить влажность и температуру в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Компания «Атомстройкомплекс» запустила эксперимент по измерению ключевых параметров микроклимата в новых домах. Для этого в ряде квартир в новостройках будут установлены специальные датчики «Цельсиум», которые будут круглосуточно фиксировать показатели температуры и влажности, сообщает пресс-служба девелопера.

Эксперты подчеркивают, что большая часть строительных и отделочных материалов имеет в своем составе воду, и после окончания строительства дом еще некоторое время сохнет, излишняя влажность активно испаряется. Поэтому в первые годы эксплуатации необходимо строго соблюдать определенные параметры влажности и температуры в помещении, не допуская образования конденсата. Управляющие компании обращают внимание новоселов на необходимость регулярного проветривания квартир, а девелоперы разрабатывают и внедряют инженерные решения, которые обеспечивают принудительный воздухообмен.

Компания «Атомстройкомплекс» будет мониторить влажность и температуру в новостройках

Для повышения качества обслуживания новостроек «Атомстройкомплекс» решил провести эксперимент и отследить, как меняются основные параметры микроклимата в домах.

«Мы уделяем большое внимание постобслуживанию построенных зданий и сейчас закладываем возможности для отслеживания важнейших показателей, характеризующих состояние дома. Благодаря круглосуточному мониторингу ключевых параметров мы сможем увидеть любые отклонения в режиме онлайн. Это позволит объективно оценивать качество примененных узлов и их реализации, соблюдение правил эксплуатации жителями, позволит улучшать качество проектных решений и строительных работ. Осуществлять этот срез можно в любой момент удаленно, без выезда на объект», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

Планируется, что первые датчики будут установлены в жилом комплексе «Народные кварталы» на Уралмаше. Оборудование и программное обеспечение для него создали специалисты ПАО «МТС». Разработанные компанией датчики фиксируют необходимые показатели каждые 10 минут и отправляют в облачное хранилище данных посредством мобильной сети NB-IoT (интернет вещей). В случае обнаружения отклонений показателей от нормы, система немедленно уведомляет об этом пользователя через сопутствующее приложение «Цельсиум».

Компания «Атомстройкомплекс» будет мониторить влажность и температуру в новостройках

Директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров отметил, что «Цельсиум» уже хорошо зарекомендовал себя в деле мониторинга микроклимата российских музеев, библиотек, овощехранилищ, детских учреждений, больниц и аптек.

«Атомстройкомплекс», похоже, нашел этим приборам новое применение — объективный мониторинг новостроек должен стать гарантом качества вводимого в эксплуатацию жилья», — добавил Андрей Елизаров.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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