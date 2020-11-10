В 2022 году из бюджета Екатеринбурга на развитие спорта было потрачено порядка 4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В 2022 году Екатеринбург направил на развитие спорта почти 4 млрд руб., что составило 6% от общего бюджета. Благодаря этому в городе появилось 142 спортивных объекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Наиболее значимыми проектами прошлого года стали капитальный ремонт бассейна «Юность», фасада спортивной школы (СШ) «Урал», кровли СШ «Малахитовый гонг», стадиона ФОК «Чкаловский», реконструкция комплекса «Калининец» и строительство для него ледовой арены. Кроме этого, в 2022 году было закуплено новое оборудование для 18 спортивных школ.



Также в Екатеринбурге продолжилась работа по внедрению спортивной инфраструктуры «шаговой доступности». В семи дворах города было оборудовано 10 площадок для занятий физкультурой.



В целом количество городских спортивных объектов за 2022 год увеличилось с 2 тыс. 668 до 2 тыс. 810.