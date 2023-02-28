УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 6-8 апреля ожидается температура воздуха от 0 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -9 градусов.
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...28.12.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...21.10.2022 На Среднем Урале в выходные ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...