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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 6-8 апреля ожидается температура воздуха от 0 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -9 градусов.

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