На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало пшено

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. С 27 марта по 3 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на пшено (на 3,17%, до 67,12 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на гречневую крупу (на 2,83%, до 110,79 руб. за кг), куриные яйца (на 2,68%, до 81,93 руб. за десяток), свежие помидоры (на 2,21%, до 246,28 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 2,17%, до 1 тыс. 041,61 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 1,96%, до 622,33 руб. за кг), а также на огурцы (на 1,92%, до 187,26 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 3,93%, до 30,42 руб. за кг), свеклу (на 2,17%, до 39,89 руб. за кг), репчатый лук (на 3,09%, до 60,77 руб. за кг), яблоки (на 1,8%, до 110,76 руб. за кг), а также на пшеничную муку (на 1,79%, до 48,26 руб. за кг).