Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 13,98 коп., до 79,49 руб., евро — на 37,47 коп., до 87,09 руб.
УрБК, Москва, 05.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2023 года. Курс долл. ...04.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 66 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...