Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 13,98 коп., до 79,49 руб., евро — на 37,47 коп., до 87,09 руб.