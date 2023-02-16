В 2022 году в Свердловской области было вложено 5 млрд рублей в запуск 19 новых производств

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В ходе годового общего собрания Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что экономика региона и промышленный сектор успешно адаптировались к условиям санкционного давления и внешним ограничениям. За прошедший год в области было запущено 19 новых производств с общим объемом инвестиций свыше 5 млрд руб., сообщает департамент информационной политики региона.
Евгений Куйвашев также добавил, что сегодня к развитию импортозамещающего производства активно подключается малый бизнес. При этом он отметил, что потребность промышленности в кадрах составляет порядка 15 тыс. человек.
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