Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил способы решения кадрового дефицита в промышленной сфере

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Губернатор Свердловской области рассказал о способах решения кадрового дефицита на промышленных предприятиях региона. На текущий момент в некоторых секторах потребность в кадрах превышает предложение в десятки раз, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В ходе годового общего собрания Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле губернатор отметил, что для решения кадрового голода в области имеются все необходимые ресурсы и инструменты.



«Сегодня количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз. Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами. Для поддержки нашей промышленности мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях», — сказал Евгений Куйвашев.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Для этого глава региона предложил рассмотреть возможность предоставления отсрочки от регулярного призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенным на оборонные заводы.



При этом губернатор отметил, что уровень средней зарплаты в Свердловской области пока отстает от среднероссийского. Чтобы решить этот вопрос, глава региона призвал руководителей бизнеса найти возможности, чтобы обеспечить рост заработной платы работников предприятий темпами как минимум выше уровня инфляции.