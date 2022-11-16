Детский танцевальный коллектив Академического района Екатеринбурга примет участие в чемпионате VOLGA CHAMP

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Ученики студии современного танца Dance Family МР-5 из Академического района Екатеринбурга примут участие в финале чемпионата танцевального фестиваля VOLGA CHAMP Dance Championship, который пройдет с 6 по 9 мая в Нижнем Новгороде. В поездку отправится 25 юных танцоров, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».
Образцовый детский коллектив России, студия экспериментального танца «MP-5» МАОУ СОШ № 16, стал участником отборочного тура крупнейшего танцевального фестиваля VOLGA CHAMP Dance Championship, который проходил в январе 2023 года в Нижнем Новгороде благодаря поддержке фонда «Добрососедство».
Всего в отборочном туре в разных номинациях участвовали более 200 команд из различных городов России. Коллектив студии танца успешно прошел отборочный тур и попал в финал чемпионата.
«Академический район — это плодородное место для развития творчества детей и молодежи. Рад, что мы помогаем детям реализовывать себя и нести прекрасное в мир», — отметил основатель фонда «Добрососедство» и член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.
Отметим, что VOLGA CHAMP — это танцевальный фестиваль в Нижнем Новгороде, в рамках которого состоится танцевальный чемпионат и ряд мастер-классов.
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