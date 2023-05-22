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22.05.2023

В школах Академического района Екатеринбурга прошел «Последний звонок»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге прошел «Последний звонок» в школах Академического района. В частности, в самой крупной в Уральском федеральном округе школе МАОУ СОШ № 23 в этом году насчитывается 286 выпускников 9 и 11 классов. Из них 18 человек претендуют на аттестаты особого образца.

Как сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (застройщик Академического района), в МАОУ СОШ № 19 прошел юбилейный, 10 выпуск. Стены учебного заведения покидает 301 учащийся. Из них 12 человек могут окончить школу с золотой медалью.

В школах Академического района Екатеринбурга прошел «Последний звонок»

«В честь «Последнего звонка» во всех школах, в актовых залах и на стадионах, прошли торжественные линейки и концерты, на которых свои забавные и в то же время трогательные и душевные номера показали выпускники, их родители и сами педагоги. Со сцен прозвучали и важные напутственные слова, в том числе и от компании-основателя восьмого района Екатеринбурга», — сказала директор МАОУ СОШ № 19 Светлана Белова.

Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев пожелал выпускникам стать «академиками по жизни», добрыми и амбициозными людьми.

В школах Академического района Екатеринбурга прошел «Последний звонок»

«Мы на нашем совете, куда вошли не только представители застройщика, но и научное сообщество и педагоги школ района, разработали концепцию Наукограда. Этот основополагающий документ для Академического предполагает, что этому району будут нужны высокообразованные специалисты, которые могли бы работать в институтах УрО РАН и федеральных институтах, а также на промышленных объектах, которые будут здесь созданы. Потребность в молодых научных кадрах существует уже сегодня, потому мы ждем наших выпускников, как специалистов, обратно в свой родной район Академический», — отметил он.

Рекордсменом по потенциальным «золотым выпускникам» стала первая школа Академического района МАОУ СОШ № 16. Здесь сдавать выпускные экзамены на этой неделе будут 350 юношей и девушек, из них претендентов на медали — 44 человека.

В школах Академического района Екатеринбурга прошел «Последний звонок»

Добавим, что изначально Академический район планировался и строился как Наукоград — локация, где образование и наука станут основой социально-экономического развития и инновационного бизнеса. Концепция территории предполагает формирование образовательной вертикали от детских садов и школ до учреждений среднего специального образования и вузов. Создаваемая для этого инфраструктура предполагает строительство не только образовательных и научных объектов, но и мест для практики: медучреждений, высокотехнологичных производственных площадок и так далее.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

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