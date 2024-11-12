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Организации Академического района Екатеринбурга получили 15 грантов от фонда «Добрососедство»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Фонд «Добрососедство» депутата Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Маслакова подвел итоги ежегодного конкурса грантов для организаций Ленинского и Академического районов Екатеринбурга. Для организаций восьмого района было одобрено 15 проектов, из них 13 — для семи школ и два — для двух детских садов, сообщает пресс-служба ведущего девелопера территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Организации Академического района Екатеринбурга получили 15 грантов от фонда «Добрососедство»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Так, при поддержке мастер-девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое», в этом году школы и детские сады получили средства на развитие театрального искусства, хореографии, патриотического воспитания и здорового образа жизни.

«Мы видим, как ежегодно растет активность школ и детских садов, педагоги которых являются, пожалуй, нашими главными партнерами. Также проявляют интерес к конкурсу и творческие и патриотические коллективы.
Есть организации, с которыми фонд «Добрососедство» связывает уже многолетняя и крепкая дружба. Поэтому в некоторых случаях речь идет о долгосрочных проектах, которые начали реализовывать в 2024 году, и мы приняли решение о продолжении их поддержки», — рассказал Виктор Маслаков.

В Академическом районе гранты на свои проекты, в частности, получили коллективы школ №16, 181, 123, 31, 19, 25, 79, а также детских садов №38 и 119. В Ленинском районе победителями признаны проекты, созданные в лицее №3, в гимназиях №120 и 161, в школах №10, 17, 55, в детских садах №342 и 386, а также в Свердловской государственной детской филармонии, где Виктор Маслаков занимает кресло председателя попечительского совета, и в Детском доме творчества имени Дерягиной.
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