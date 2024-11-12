Организации Академического района Екатеринбурга получили 15 грантов от фонда «Добрососедство»

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В пяти школах Академического района Екатеринбурга могут появиться свои музеи. Все ...

В школах Академического района Екатеринбурга могут появиться свои музеи

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены еще три детских ...

В Академическом районе Екатеринбурга появится еще три детских сада на 700 мест

Участники джазового оркестра Екатеринбургской детской школы искусств № 6 в Академическом районе получили в подарок новые музыкальные инструменты

В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...