На ММК проходит XVII Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металла

УрБК, Магнитогорск, 05.04.2023. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начал работу XVII Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металла «От руды до стали» — ISCON 2023, посвященный актуальным аспектам развития металлургической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



По словам председателя оргкомитета конгресса заместителя генерального директора АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Константина Косырева, нынешний форум стал рекордным с момента его первого проведения в 1992 году: на него зарегистрировалось 326 участников из почти 100 компаний и организаций.



Приветствуя участников от имени руководства ПАО «ММК», главный металлург компании Сергей Пехтерев отметил, что со времени последнего конгресса сталеплавильщиков в Магнитогорске в 2008 году производственные мощности Магнитки были модернизированы, и сегодня сталеплавильное производство комбината соответствует современным тенденциям в области промышленной и экологической безопасности, а также производственной эффективности.



В своем докладе о развитии металлургического комплекса Магнитки главный металлург ММК рассказал о пуске в 2019 году новейшей аглофабрики 5, модернизации доменного производства, строительстве комплекса коксовой батареи 12 и недавнем пуске природоохранных объектов в цехах сталеплавильного производства. Он также отметил, что деятельность предприятия имеет экологическую направленность и ориентирована на кардинальное снижение техногенного воздействия на окружающую среду.



Ведущий специалист управления маркетинга и технической поддержки Алексей Копцев представил разработки ММК в металлопрокате для строительной индустрии, новые решения в производстве горячекатаного проката. Также он рассказал об инновационной продукции для автомобильной отрасли и производства бытовой техники.



По словам организаторов, трехдневная программа конгресса направлена на обмен опытом и достижениями в металлургическом производстве. В ходе пленарных заседаний и сессий участники обсудят тенденции производства и потребления сырья для черной металлургии, новые возможности по выпуску высококачественной металлопродукции, развитие сотрудничества между металлургами и предприятиями смежных отраслей.



В программе второго дня конгресса запланирована обширная экскурсионная программа, охватывающая два маршрута по основным переделам и производствам комбината, включая не только сталеплавильные цехи, но и аглофабрику, доменный цех и современные прокатные комплексы, а также создаваемый в Магнитогорске многофункциональный парк «Притяжение». Отмечается, что инициатором и инвестором этого парка является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.