Студенты представили новые форматы для видеогида Utravel media на хакатоне в УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Студенты Гуманитарного университета приняли участие в хакатоне «Гуманитарная инициатива — 2023», который прошел на базе УрФУ, сообщили в ГУ.



В ходе мероприятия, которое было приурочено к 300-летию Екатеринбурга, студентам двух команд направления «Рекламы и связей с общественностью» было предложено разработать проекты продвижения внутреннего туризма Урала с помощью видеогида Utravel media.



По итогам трехдневной работы командами Гуманитарного университета были созданы варианты новых форматов для разных площадок и сегментов целевой аудитории. Преимущественным форматом была выбрана офлайн-коммуникация с переходом в онлайн.



«Очень хорошо поработали над PR, есть интересные и свежие идеи, которые мы сможем использовать», — отметили представители ТК «Четвертый канал», входящие в состав жюри.