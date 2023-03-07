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Студенты представили новые форматы для видеогида Utravel media на хакатоне в УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Студенты Гуманитарного университета приняли участие в хакатоне «Гуманитарная инициатива — 2023», который прошел на базе УрФУ, сообщили в ГУ.

В ходе мероприятия, которое было приурочено к 300-летию Екатеринбурга, студентам двух команд направления «Рекламы и связей с общественностью» было предложено разработать проекты продвижения внутреннего туризма Урала с помощью видеогида Utravel media.

По итогам трехдневной работы командами Гуманитарного университета были созданы варианты новых форматов для разных площадок и сегментов целевой аудитории. Преимущественным форматом была выбрана офлайн-коммуникация с переходом в онлайн.

«Очень хорошо поработали над PR, есть интересные и свежие идеи, которые мы сможем использовать», — отметили представители ТК «Четвертый канал», входящие в состав жюри.

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