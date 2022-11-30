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Вчера, 15:03

УБРиР запустил новый платежный инструмент в качестве социальной меры поддержки людей с ограниченными возможностями

УрБК, Москва, 04.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в числе первых прошел сертификацию и начал проводить операции с использованием нового платежного инструмента. Электронный сертификат, привязанный к карте «МИР», позволяет самостоятельно приобрести отдельные виды товаров или услуг за счет бюджетных средств, а оплата поступает напрямую продавцу.

Как сообщает пресс-служба компании, в России насчитывается более 10 млн 800 тыс. людей с ограниченными возможностями. Многие из них нуждаются в технических средствах реабилитации (ТСР). Чтобы получить помощь или купить ТСР, зачастую требуется немало времени. Теперь этот процесс станет проще благодаря новому инструменту реализации мер социальной поддержки — электронным сертификатам.

«УБРиР одним из первых предложил предпринимателям, специализирующимся на продаже средств реабилитации, использовать электронные сертификаты. С новой технологией бизнес получает дополнительный вариант приема платежей при обеспечении мер государственной поддержки», — подчеркнула директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

По словам специалистов, клиенты банка уже воспользовались возможностью принимать оплату с помощью электронных сертификатов. Так, одним из них стал салон ортопедии ORTOSTEP, подключивший эквайринг УБРиР порядка восьми лет назад. Для работы с новым вариантом оплаты салон пробрел соответствующее программное обеспечение, прошел регистрацию в государственных информационных системах и уже принимает платежи.

«После того, как УБРиР завершил сертификацию, возможность расплатиться электронным сертификатом появилась и в ORTOSTEP. Со стороны банка все было настроено довольно быстро. Сложностей не возникло ни у нас, ни у наших клиентов: они приходят, выбирают и оплачивают на отдельной кассе нужный товар картой «МИР»», — рассказала собственник салона Елена Панасевич.

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