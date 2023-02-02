В Екатеринбурге с конца апреля появятся запрещающие знаки на улице Уральских Рабочих

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Екатеринбурге в конце апреля появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке улицы Уральских Рабочих, от улицы Кузнецова до улицы Ильича, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что установка знаков призвана увеличить пропускную способность на указанных улицах.
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