В Екатеринбурге с конца апреля появятся запрещающие знаки на улице Уральских Рабочих

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Екатеринбурге в конце апреля появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке улицы Уральских Рабочих, от улицы Кузнецова до улицы Ильича, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что установка знаков призвана увеличить пропускную способность на указанных улицах.

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