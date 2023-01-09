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09.01.2023

На пяти улицах Екатеринбурга запретят останавливаться и оставлять транспортные средства

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге в ближайшее время на пяти участках улиц установят новые предупреждающие знаки с запретом останавливаться и оставлять транспортные средства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожные таблички появятся на улице Братьев Быковых (от улицы Еремина до улицы Челюскинцев), на бульваре Академика Семихатова (от улицы Чкалова до улицы Михеева), улицах Красных Борцов (от улицы Калинина до улицы Кировградской), Ломоносова (от улицы Калинина до улицы Кировградской), Авангардная (от улицы Калинина до улицы Кировградской).

Так, в I квартале текущего года на указанных участках появятся знаки «Остановка запрещена» с предупреждением «Работает эвакуатор». В администрации города отмечают, что установка подобных знаков призвана увеличить пропускную способность наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети Екатеринбурга.

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