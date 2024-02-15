На улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»

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УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге установят еще два дорожных знака, запрещающих остановку и стоянку ...

На пяти улицах Екатеринбурга запретят останавливаться и оставлять транспортные средства

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге в ближайшее время на пяти участках улиц установят новые предупреждающие ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) в I полугодии 2020 года для ...

В Екатеринбурге с ноября запретят парковку в районе улицы Фронтовых Бригад

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Администрация Екатеринбурга разместит знаки «Остановка запрещена» перед воротами ...