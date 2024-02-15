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На улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. На участке улицы Фронтовых Бригад (от улицы Электриков до улицы Старых Большевиков) установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Нововведение позволит увеличить пропускную способность дорог и обеспечить бесперебойность работы общественного транспорта. Установка запланирована на март», — пишет официальный портал администрации Екатеринбурга.

Водителей просят принять информацию к сведению и быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что в ближайшие полгода в Екатеринбурге также запретят остановку транспорта еще на четырех участках улично-дорожной сети.
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