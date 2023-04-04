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В Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки в центре и на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге появятся еще два знака, запрещающие парковку автомобилей. Новые аншлаги разместят в центре города и в микрорайоне Уралмаш, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на проспекте Космонавтов, от улицы Краснофлотцев до улицы Баумана, и на улице Горького, от площади Труда до улицы Малышева.

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» здесь появятся до конца II квартала текущего года. Ожидается, что новые ограничения помогут увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на этих участках.

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