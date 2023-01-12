В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей

УрБК, Москва, 04.04.2023. В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. Об этом сообщает Telegram-канал Банка России.



Причиной роста стало развитие дистанционных услуг — на онлайн-кредитование пришлось 66% займов.



Также увеличилось количество займов с высокой полной стоимостью — близкой к предельным значениям. Уровень просрочки по новым займам уменьшался за счет осторожного поведения компаний и заемщиков. В итоге доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%.



Отмечается, что с 1 июля этого года максимальная процентная ставка снизится до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — до 130% от суммы займа.