Администрация Екатеринбурга выставила на торги закрепленное за МУП «Водоканал» недвижимое имущество по цене 61,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Администрация Екатеринбурга выставила на торги недвижимое имущество, являющееся собственностью муниципалитета и закрепленное за МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на аукцион выставляются нежилые помещения (офисные и складские), расположенные в переулке Базовый, 54, общей площадью 1 тыс. 495 кв. м. Стартовая цена — 61 млн 620 тыс. руб. с шагом в размере 3 млн 081 тыс. руб.
Заявки принимаются до 19.00 27 апреля 2023 года по адресу 620075, Екатеринбург, улица Царская, 4.
Торги пройдут 5 мая 2023 года в 13.00. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
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