УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:06

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право аренды 13 объектов недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. 7 декабря в 10.00 по московскому времени на интернет-площадке «РТС тендер» состоится аукцион на право заключения договоров аренды 13 объектов муниципального нежилого фонда Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На торги выставляются объекты муниципального нежилого фонда, расположенные по адресам: улица 8 Марта, 2; улица Крауля, 4; улица Фролова, 5; улица Шейнкмана, 4; улица Академическая, 23; переулок Коломенский, 3; улица Пушкина, 9; улица Красноармейская, 80; улица Баумана, 24 «б»; улица Красных Командиров, 120; улица Старых Большевиков, 24; улица Грибоедова, 2 «а»; а также пешеходный переход улицы Вайнера (участок от улицы Малышева до улицы Радищева)», — указано в сообщении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10.00 4 декабря. Их можно оставить на сайте «РТС тендер». Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Более подробная информация о нем будет размещена на официальном портале Екатеринбурга.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.10.2023 Администрация Екатеринбурга проведет аукцион на аренду 12 объектов

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга проведет ...

22.07.2021 В Екатеринбурге выставлены для аренды девять муниципальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. В Екатеринбурге для аренды будут предложены дополнительно девять муниципальных ...

11.01.2019 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга демонтируют 161 металлический гараж

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга планирует снести 161 гараж на ...

09.06.2014 С территории Екатеринбурга за минувшую неделю вынесено 17 незаконных объектов торговли

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. С территории Екатеринбурга в период с 30 мая по 5 июня 2014 года вынесено 17 незаконных ...

15.04.2014 В Екатеринбурге за минувшую неделю ликвидировали 16 объектов незаконной торговли

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. В течение прошлой недели с территории Екатеринбурга были вынесены еще 16 самовольно ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга27.10.2023Выходные в Эрмитаже
Архив новостей
Ноябрь 2023 (568)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18