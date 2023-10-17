Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право аренды 13 объектов недвижимости

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УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга проведет ...

В Екатеринбурге выставлены для аренды девять муниципальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. В Екатеринбурге для аренды будут предложены дополнительно девять муниципальных ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга планирует снести 161 гараж на ...

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В Екатеринбурге за минувшую неделю ликвидировали 16 объектов незаконной торговли

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. В течение прошлой недели с территории Екатеринбурга были вынесены еще 16 самовольно ...