Администрация Екатеринбурга выставила на торги закрепленное за МУП «Водоканал» недвижимое имущество по цене 61,6 млн рублей

Администрация Екатеринбурга выставила на торги недвижимое имущество, являющееся собственностью муниципалитета и закрепленное за МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на аукцион выставляются нежилые помещения (офисные и складские), расположенные в переулке Базовый, 54, общей площадью 1 тыс. 495 кв. м. Стартовая цена — 61 млн 620 тыс. руб. с шагом в размере 3 млн 081 тыс. руб.
Заявки принимаются до 19.00 27 апреля 2023 года по адресу 620075, Екатеринбург, улица Царская, 4.
Торги пройдут 5 мая 2023 года в 13.00. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Администрация Екатеринбурга выставила на торги недвижимое имущество, являющееся ...06.02.2023 Администрация Екатеринбурга выставила на торги имущество столовой «Золушка»
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Администрация Екатеринбурга приглашает малый и средний бизнес поучаствовать в открытых ...14.04.2022 Администрация Екатеринбурга выставила на торги пять нежилых объектов
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Администрация Екатеринбурга выставила на торги пять нежилых объектов. В связи с этим ...12.04.2017 В Екатеринбурге выставлено на публичные торги имущество алкотрейдера «СЭКОМ» стоимостью более 145 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2017. В Екатеринбурге на торги в виде публичного предложения выставлено имущество ЗАО ...27.02.2017 В Екатеринбурге выставлены на торги помещения компании «Славия» стоимостью 18,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ООО «Славия». ...