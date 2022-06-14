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Вчера, 12:21

«Атомстройкомплекс» предложил студентам УрФУ придумать эффективные и недорогие способы раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в проекте «Хакатон» на базе УрФУ. В работе данной интеллектуальной площадки, где продумываются новые решения различных задач, застройщик принимает участие второй год подряд. В этот раз студентам предложили разработать эффективные и недорогие способы раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба девелопера.

В ходе мероприятия под названием «Гуманитарная инициатива — 2023» студенты на протяжении трех дней разрабатывали свои идеи по заданиям, которые им выдали представители работодателей, и оформляли их в презентации.

Предлагая разработать универсальный вариант контейнерной площадки, представители «Атомстройкомплекса» акцентировали внимание студентов на том, что все существующие решения имеют высокую стоимость. А потому требуется придумать не только красивый, но и рациональный вариант.

Креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов отметил, что многие идеи, представленные командами в этом году, оказались на высоком уровне. Он не исключил, что некоторые из них могут быть взяты в работу застройщиком.

«Наши проекты непрерывно совершенствуются: меняется архитектура, функциональное наполнение жилых комплексов, применяются новые инженерные решения, повсеместно внедряются цифровые технологии. Вопрос сбора и переработки отходов тоже ждут преобразования. Наша компания активно внедряет технологии раздельного сбора мусора — к примеру, в комплексе «Огни Екатеринбурга» мы тестируем систему умной сортировки мусора для дальнейшей переработки. Мы открыты к инициативам молодого поколения и всегда внимательно изучаем их новые, свежие идеи», — подчеркнул Никита Харисов.

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