«Атомстройкомплекс» предложил студентам УрФУ придумать эффективные и недорогие способы раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Компания «Атомстройкомплекс» запустила эксперимент по раздельному сбору отходов на ...

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. В Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» установили шесть современных контейнеров для ...

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2018. Администрация Екатеринбурга разместила аукцион на сайте госзакупок на приобретение 459 ...

Администрация Екатеринбурга потратит 4,7 млн рублей на мусорные урны для ЧМ-2018

С начала 2014 года в Екатеринбурге установлено около 200 контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга с начала 2014 года приобрела и установила во дворах города ...