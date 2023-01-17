Власти напомнили жителям Екатеринбурга о предстоящем голосовании за объекты благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Власти напомнили жителям Екатеринбурга о том, что 15 апреля стартует голосование за объекты благоустройства 2024 года. Выбрать один из пяти парков и скверов можно будет на специальной платформе, сообщает пресс-служба горадминистрации.
По итогам проведенного ранее опроса горожан был составлен шорт-лист, в который вошли пять рекреационных зон: парк имени В.П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса.
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