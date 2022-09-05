В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



При этом в целом по стране за год спрос на новых сотрудников вырос на 16%, а по Уральскому федеральному округу — на 30%.



Отмечается, что Средний Урал занял второе место среди регионов УрФО по динамике спроса на персонал. При этом по доле общего числа вакансий регион находится на лидирующей позиции. Так, в Свердловской области в марте было открыто 42% от всех вакансий Урала.



Сильнее всего за год число вакансий в регионе выросло в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+83%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+82%), «Инсталляция и сервис» (+81%), «Домашний персонал» (+64%) и «Административный персонал» (+55%).