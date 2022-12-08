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Вчера, 11:41

Спрос на работников в Свердловской области за год вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области спрос на персонал в январе 2023 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

При этом количество активных вакансий сильнее всего выросло в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» (на 52%), «Домашний персонал» (на 40%), «Строительство, недвижимость» (на 39%), «Рабочий персонал» (на 37%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (на 36%).

В свою очередь, наиболее заметный спад спроса произошел в сферах «Автобизнес» (на 55%), «Банки, инвестиции, лизинг» (на 33%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (на 29%).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, рынок труда, в том числе региональный, восстанавливается. Так, бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной.

«Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Свердловской области из 25 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 15», — отметила она.

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