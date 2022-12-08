Спрос на работников в Свердловской области за год вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области спрос на персонал в январе 2023 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
При этом количество активных вакансий сильнее всего выросло в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» (на 52%), «Домашний персонал» (на 40%), «Строительство, недвижимость» (на 39%), «Рабочий персонал» (на 37%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (на 36%).
В свою очередь, наиболее заметный спад спроса произошел в сферах «Автобизнес» (на 55%), «Банки, инвестиции, лизинг» (на 33%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (на 29%).
По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, рынок труда, в том числе региональный, восстанавливается. Так, бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной.
«Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Свердловской области из 25 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 15», — отметила она.
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. По итогам ноября 2022 года в Свердловской области было открыто более 35 тыс. вакансий. ...05.04.2022 В Свердловской области число вакансий в строительной сфере выросло на 63%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В Свердловской области количество вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в ...09.03.2022 В Свердловской области в феврале 2022 года количество вакансий выросло на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Аналитики службы исследований hh.ru подсчитали, что в феврале 2022 года количество ...20.07.2021 За год в Свердловской области число вакансий выросло на 77%
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области было открыто на 77% больше ...01.12.2015 За месяц в Екатеринбурге спрос на специалистов в сфере страхования упал на 27%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2015. По итогам ноября 2015 года в Екатеринбурге количество вакансий выросло на 1%. Об этом ...