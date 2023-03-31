Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 62,77 коп., до 77,95 руб., евро — на 50,69 коп., до 84,61 руб.