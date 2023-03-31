Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 62,77 коп., до 77,95 руб., евро — на 50,69 коп., до 84,61 руб.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 27 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 марта 2023 года. Курс долл. ...17.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 55 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2023 года. Курс долл. ...16.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2023 года. Курс долл. ...09.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 92 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2023 года. Курс долл. ...