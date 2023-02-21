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Завод MMK Metalurji возобновил работу горячекатаного цеха после землетрясений

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2023. Завод MMK Metalurji в Турции, входящий в Группу ПАО «ММК», возобновил работу горячекатаной части производства. В течение нескольких месяцев предприятие вынужденно простаивало из-за землетрясения на юго-востоке страны и неблагоприятной экономической конъюнктуры, сообщает управление информации и общественных связей металлургического предприятия.

Запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке в Дертйоле состоялся 31 марта, а 1 апреля рабочие уже произвели 3 тыс. т горячекатаного рулона. Горячая часть MMK Metalurji объединяет электродуговую печь и стан горячей прокатки и имеет производственную мощность более 2 млн т в год.

Продукция завода пойдет на восстановление районов, пострадавших от подземных толчков, в том числе в провинции Хатай, где находится и само предприятие, избежавшее серьезных повреждений. В первую очередь металл ММК будет поставляться для строительного сектора — создания нового жилья и инфраструктуры, а также для местной машиностроительной отрасли и производства необходимого в текущих условиях оборудования.

Директор MMK Metalurji Денис Квасов рассказал, что, помимо восстановления производства, компания активно занимается социальными вопросами.

«Мы предоставляем жилье для безопасного размещения в модульных домах нескольких десятков наших работников с семьями, чьи дома были разрушены или получили критические повреждения. Мы стремимся не только предоставить турецким строителям нашу металлопродукцию, но и внести вклад в социальное благополучие людей, сохранить рабочие места, поддержать занятость», — отметил Денис Квасов.

Отметим, что возобновление производства после землетрясения 6 февраля проходит в несколько этапов. Так, 20 февраля были запущены реверсивный прокатный стан и непрерывный травильный агрегат. Одновременно с этим работники MMK Metalurji вместе с приглашенными экспертами проводили оценку состояния агрегатов, обновляли отдельные элементы и усиливали конструкции цехов предприятия.

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