Турецкий завод ММК возобновляет работу

УрБК, Магнитогорск, 21.02.2023. Завод MMK Metalurji в Турции, входящий в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), возвращается в штатный режим работы после простоя, связанного с землетрясением, произошедшим в стране 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Специалисты установили, что производственная площадка и оборудование в городе Дертйоле не получили значительных повреждений. Работа будет возобновляться поэтапно. Сначала запустится непрерывный травильный агрегат и реверсивный стан. Металл с них должен обеспечить полную загрузку завода Группы ММК в Диловасы с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Параллельно с запуском первых производственных линий выполняется дополнительное усиление конструкций и подготовка к запуску других агрегатов комплекса. Уже неделю в полноценном режиме функционирует порт ММК.



Вместе с возобновлением производства сотрудники ММК Metalurji занимаются гуманитарными вопросами. На предприятии все еще остаются несколько десятков людей, оставшихся без крыши над головой. Компания расселяет эти семьи за пределами производственной площадки для обеспечения их безопасности. В то же время ММК Metalurji готовится к строительству временного жилья для сотрудников, чьи дома были полностью разрушены или признаны непригодными для жилья.



«Для всех в Турции сейчас важно, как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Поэтому, убедившись в том, что мы можем обеспечить безопасное производство, мы приняли решение постепенно возобновлять работу. Это важно и для самих людей, и для компании в целом. Наша продукция сейчас будет очень нужна для восстановления пострадавших районов, и мы готовы внести вклад в эту работу», — отметил директор MMK Metalurji Денис Квасов.