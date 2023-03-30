Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 23,7 коп., до 77,32 руб., евро — на 34,77 коп., до 84,11 руб.
УрБК, Москва, 30.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2023 года. Курс долл. ...29.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 29.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...16.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2023 года. Курс долл. ...