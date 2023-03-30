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Вчера, 18:15

Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 23,7 коп., до 77,32 руб., евро — на 34,77 коп., до 84,11 руб.

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