УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Ставки по вкладу «Доход на максимум» увеличены на 0,5%-1% в зависимости от срока. Например, при капитализации процентов, совершении покупок по картам УБРиР минимум на 10 тыс. руб. и подключении опции «Больше плюсов», доход по вкладу через 91 день достигнет 8,3% годовых. Через три года — до 9,75% годовых.
По накопительному счету «Промо» УБРиР промоставка вырастет на 1%. В первые два месяца повышенная доходность составит 11% годовых. Уточним, что промоставка действует на остаток до 1 млн руб. по первому открытому накопительному счету «Промо».
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