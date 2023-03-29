Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 10,82 коп., до 77,08 руб., евро — на 27,80 коп., до 83,76 руб.
УрБК, Москва, 30.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2023 года. Курс долл. ...29.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 29.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 марта 2023 года. Курс долл. ...23.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 42 коп.
УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...