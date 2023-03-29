Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 10,82 коп., до 77,08 руб., евро — на 27,80 коп., до 83,76 руб.