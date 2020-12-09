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ЕВРАЗ создал сайт о своих социальных инвестициях

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. ЕВРАЗ запустил интернет-площадку, на которой представлена вся информация о социальных инвестициях компании в регионах присутствия. Речь идет работе, направленной на обеспечение благоприятных условий и развитие потенциала территорий, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На основе бизнес-стратегии корпорации, стандартов устойчивого развития и целевых показателей национальных проектов компания обозначила три ключевых направления: «ЕВРАЗ — городу», «ЕВРАЗ — детям» и «ЕВРАЗ — спорту». Новый сайт даст возможность заинтересованным ознакомиться с целями, содержанием и прогрессом по каждому направлению, узнать о сотрудничестве предприятий с подшефными учреждениями. В разделе «Медиабанк» представлены актуальные фото- и видеоматериалы.

Одним из ключевых элементов программы и эффективным инструментом развития местных сообществ является грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», который проводится ежегодно с 2007 года. На платформе представлен расширенный функционал для потенциальных и действующих участников конкурса, а также размещены обучающие материалы для заявителей, информация об участниках и победителях прошлых лет, о членах Экспертного совета. В разделе «Новости» добавлены хештеги, которые позволяют структурировать поиск по темам и направлениям.

«Повышение открытости и прозрачности деятельности в сфере социальных инвестиций — одно из важных условий конструктивного диалога компании со всеми заинтересованными сторонами, и прежде всего с местными сообществами в регионах нашего присутствия. Искренне надеемся, что новая цифровая платформа станет постоянным источником информации о вкладе ЕВРАЗа, наших партнеров и грантополучателей в повышение качества жизни людей», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

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