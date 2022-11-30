Минпромторг РФ возобновит программу льготного автокредитования для некоторых категорий граждан

УрБК, Москва, 30.03.2023. Минпромторг РФ возобновит программу льготного автокредитования для некоторых категорий граждан: медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



Базовая скидка на уплату стартового взноса по кредиту составляет 20% от стоимости машины. Для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Под условия программы попадают только автомобили российского производства стоимостью до 2 млн руб. На отечественные электромобили скидка составит 25%, но не более 625 тыс. руб.