УрБК, Москва, 30.03.2023. Минпромторг РФ возобновит программу льготного автокредитования для некоторых категорий граждан: медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Базовая скидка на уплату стартового взноса по кредиту составляет 20% от стоимости машины. Для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Под условия программы попадают только автомобили российского производства стоимостью до 2 млн руб. На отечественные электромобили скидка составит 25%, но не более 625 тыс. руб.
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