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В Екатеринбурге на МУП «Водоканал» ввели единый номер диспетчерских служб

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге на МУП «Водоканал» ввели единый номер телефона для диспетчерских служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на компанию.

Отмечается, что теперь телефон объединяет диспетчерские предприятия Службы водоотведения (по вопросам канализации) и Горводопровод (по вопросам холодного водоснабжения).

«Единый номер +7 (343) 222-22-70 позволит быстрее и проще подать заявку об аварии или узнать причину отключения холодной воды по адресу», — говорится в сообщении.

Также, чтобы узнать причину отключения холодной воды, можно воспользоваться онлайн-сервисом в разделе сайта «В доме нет воды».

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