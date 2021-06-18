Российский софт за год подорожал на 20-50%

УрБК, Москва, 30.03.2023. В России отмечается рост цен на отечественный софт: в Россельхозбанке заявили о подорожании на 20-40% за год, в компании «Технологии доверия» — на 30-50%. Особенно сильно это выражено в системном и офисном ПО, системах управления предприятиями, сообщает «Коммерсантъ».
Рост цен связан с уходом из России зарубежных компаний, в результате чего на рынке сейчас ограниченное число поставщиков и множество потребителей. Также на это повлияла необходимость повышения зарплат сотрудникам, чтобы их удержать в компании и стране, проблемы с закупками оборудования. Сами производители программного обеспечения говорят, что цены на их продукцию выросли не настолько сильно либо не выросли вообще.
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