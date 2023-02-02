На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,83%, до 183,87 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 5,05%, до 40,81 руб. за кг), яблоки (на 4,99%, до 114,03 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 3,5%, до 531,27 руб. за кг), репчатый лук (на 3,48%, до 62,71 руб. за кг), а также на картофель (на 2,36%, до 31,69 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на сметану (на 2,91%, до 277,34 руб. за кг), вермишель (на 2,32%, до 130,23 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,22%, до 107,61 руб. за кг), а также на мясные консервы для детского питания (на 1,8%, до 1 тыс. 019,77 руб. за кг).